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Bolu'da Odunluk Yangını, Bitişikteki Evde Hasara Sebep Oldu

Bolu'da Odunluk Yangını, Bitişikteki Evde Hasara Sebep Oldu
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Bolu'nun Elmalık köyünde Ziya Bilir'e ait odunlukta çıkan yangın, çevredeki iki katlı evde de hasara yol açtı. Yangın, odunluktaki kazandan sıçrayan alevlerle başladı ve hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine geldi.

Bolu'da 2 katlı evin bitişiğindeki odunluk alev alev yandı. Yangın sebebiyle betonarme evde de hasar oluştu.

Yangın, Elmalık köyünde Ziya Bilir'e ait odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunluğun içinde bulunan kazandan alevler dışarıya sıçradı. Odunluk içerisinde bulunan kuru odunların alev alması ile kısa sürede büyüyen yangın tüm odunluğu sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan odunluk, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında küle dönen odunluğun bitişiğindeki 2 katlı betonarme ev de hasar gördü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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