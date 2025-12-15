Haberler

Bolu'da odun yüklü tır devrildi

Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır devrildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, yol tek şeritten trafiğe açıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde odun yüklü tır kayganlaşan yolda devrildi.

Kaza, Mudurnu kara yolu üzerinde Sünnet Gölü yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 FB 459 plakalı tır, gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırın devrilmesi nedeniyle yol bir süre tek şeritten trafiğe açılırken, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

