Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi market sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bolu'da, okul çıkışında noodle yerken nefes borusuna yiyecek kaçan ortaokul öğrencisini market işletmecisi Heimlich manevrasıyla kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürürken noodle yiyen ortaokul öğrencisinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefessiz kalan ve boğulma tehlikesi geçiren öğrencinin durumunu gören arkadaşları büyük panik yaşadı. Arkadaşlarının müdahalesine rağmen nefes alamayan öğrenci, yol üzerindeki markete girdi. Market sahibi Cemil Sevim, nefes almakta zorlanan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan öğrenci, bir süre markette dinlendi. Öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

