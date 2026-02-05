Çarptıkları yaşlı kadını taksi durağına bırakıp kaçtılar

Bolu'da motosikletin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaralandı. Kazanın ardından yaşlı kadını yakındaki bir taksi durağına taşıyan sürücü ve yanındaki yolcu, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.

Kaza, öğle saatlerinde Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 AJ 583 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Emine Çakan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çakan, motosiklette bulunan iki kişi tarafından yakındaki bir taksi durağının önüne taşındı. Durumu fark eden taksiciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Motosikletteki iki kişi kaçtı

Öte yandan, motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişi, polis ekiplerinin olay yerine gelmesine kısa süre kala kaçtı. Şüphelilerin motosikleti yakındaki İmaret Camisi'nin yanına bırakarak uzaklaştığı öğrenildi. Trafik polislerinin yaptığı incelemede motosikletin muayenesinin bulunmadığı tespit edilirken, araç trafikten men edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - BOLU