Haberler

Dönel kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı

Dönel kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak sürücü tedavi olmayı reddetti.

Bolu'da yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda farklı yönlerden gelerek dönel kavşağa girmek isteyen 14 AH 426 plakalı otomobil ile 14 ADZ 799 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde hafif yara alan motosiklet sürücüsü tedavi olmayı reddetti. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var

İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var