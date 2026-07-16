Bolu'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bolu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde seyreden E.Ş. yönetimindeki 14 ADJ 563 plakalı motosiklet ile S.Ş. idaresindeki 14 AB 788 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.Ş., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından açıklama yapan otomobil sürücüsü S.Ş., "Sağ şeritten ileriyordum. Bir kütleme oldu, durdum. Bağırma sesini duyup arabadan indim, yoksa gidecektim. Ne olduğunu ben de anlamadım. Önüm bomboştu. Kimseyi görmedim" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı