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Bolu'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Bolu'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
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Bolu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. yönetimindeki 14 ADL 096 plakalı motosiklet ile I.S.E. idaresindeki 34 ZR 1266 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü M.H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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