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Bolu'da Minibüs İncelenen İneklere Çarptı: 4 Yaralı

Bolu'da Minibüs İncelenen İneklere Çarptı: 4 Yaralı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki bir minibüs, önüne aniden çıkan ineklere çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, bir inek telef oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki minibüs, aniden önüne çıkan ineklere çarptı. Minibüsün hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı, bir inek telef oldu.

Kaza, D-100 kara yolunun Ibrıcak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden H.Ö. idaresindeki 14 AAS 365 plakalı minibüs, önüne aniden çıkan başıboş ineklere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmı adeta hurdaya döndü. Meydana gelen kazada minibüs içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün çarptığı inek ise telef oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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