Bolu'da Midibüs Kazası: 11 Yaralı

Güncelleme:
Bolu D-100 kara yolunda meydana gelen üç servis midibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Bolu'da D-100 kara yolunda üç servis midibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Selim T. yönetimindeki 14 S 0224 plakalı servis midibüsü, akan trafikle birlikte hızını düşürdüğü sırada arkasından gelen Ahmet T. idaresindeki 14 S 0232 plakalı servis midibüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan 14 S 0224 plakalı midibüs, yan şeritte ilerleyen Aydın S. yönetimindeki 14 S 0238 plakalı otobüse çarptı. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

