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Bolu'da Mezarlık Temizliği Yangınla Sonuçlandı

Bolu'da Mezarlık Temizliği Yangınla Sonuçlandı
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Mengen ilçesindeki köy mezarlığında yapılan temizlik sonrası yakılan çalı ve kuru otlar, yangına neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını ormana sıçramadan kontrol altına aldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde mezarlıkta temizlik yapan vatandaşlar, topladıkları çalı ve kuru otları yaktı. Mezarlığın tamamına yayılan alevler, ormana sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, Mengen ilçesine bağlı Arak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mezarlığındaki çalı ve otları temizlemek için köydeki vatandaşlar bir araya geldi. Yapılan çalışma sonucu mezarlık temizlendi. Vatandaşlar tarafından bir araya toplanan çalı ve otlar yakıldı. Ateşin kuru otlara sıçramasıyla yangın çıktı. Çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine köye itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın kısa süre içerisinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler tarafından arazide soğutma çalışması yapıldı. Yanan alan dronla havadan görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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