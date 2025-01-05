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Bolu'da Mahsur Kalan Baykuş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Bolu'da bir apartmanın cam balkonuna mahsur kalan baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp doğaya salındı. Olay, Sümer Mahallesi'nde yaşandı.

Bolu'da bir dairenin cam balkonunda mahsur kalan baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Olay, Sümer Mahallesi 2880. Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir baykuş apartmandaki bir dairenin cam balkonuna girdi. Girdiği yerde sıkışan baykuşu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine daireye gelen itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar neticesinde yakalanan baykuş doğaya salındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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