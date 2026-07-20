Bolu'da üniversitenin ek bina inşaatında maaş krizi: İşçi vince çıktı

Bolu'da üniversitenin ek bina inşaatında çalışan işçi, maaşının ödenmediğini öne sürerek vince çıktı. Polis ekiplerinin işçiyi ikna çalışmaları sürüyor.

Olay, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki İlahiyat Fakültesi Ek Bina inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan işçiler, taşeron firmadan uzun süredir maaşlarını alamadı. Alacaklarının ödenmemesine tepki gösteren işçilerden biri, inşaat alanındaki vince çıkarak eylem başlattı. İşçiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olumsuz bir duruma karşı vincin çevresinde önlem alırken, polis ekipleri işçiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. İnşaatta çalışan işçilerin, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle son 3 haftada 3 kez iş bırakarak eylem yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin işçiyi ikna çalışmaları sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı