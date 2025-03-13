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Bolu'da Kuru Ot Yangını, Küçük Alan Zarar Gördü

Bolu'da Kuru Ot Yangını, Küçük Alan Zarar Gördü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kuru otların alev alması sonucu çıkan yangında, yangın kısa sürede çam ağaçlarına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kuru otların alev almasıyla çıkan yangında, küçük bir alan zarar gördü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bulunduğu bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otlara yayılan yangın, çam ağacına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndüren ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle küçük bir alan zarar gördü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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