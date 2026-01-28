Haberler

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, dereye uçtu: 3 yaralı

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, dereye uçtu: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da, kontrolden çıkan bir otomobil virajı alamayarak dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bolu'da kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarısoku Mahallesi, Yukarısoku İlkokulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çele Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, kontrolden çıkıp virajı alamayarak, dereye uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dereye uçan ve ağır hasar alan otomobilin dereden çıkartılması için olay yerine vinç çağırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama

Real Madrid'den Arda için olay açıklama