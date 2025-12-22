Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda kokain maddesi ele geçirildi.

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; 1,32 gram kokain maddesi ele geçirildi. Öte yandan, Emniyet ve jandarma ekiplerinin adreslere gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - BOLU