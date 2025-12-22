Bolu'da uyuşturucu operasyonu
Bolu'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 1,32 gram kokain ele geçirildi. 15-21 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda kokain maddesi ele geçirildi.
Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; 1,32 gram kokain maddesi ele geçirildi. Öte yandan, Emniyet ve jandarma ekiplerinin adreslere gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa