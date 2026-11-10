Bolu'da kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca tavuk yüklü tır çarptı, sürücü yaralandı

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Bolu'da D-100 Karayolu Üniversite Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca, canlı tavuk yüklü tır çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen D.U. idaresindeki 14 DD 103 plakalı minivan ile M.E.A. idaresindeki 34 YP 4943 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen C.A. yönetimindeki 14 ACA 639 plakalı canlı tavuk yüklü tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü M.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı