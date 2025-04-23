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Bolu'da Kırmızı Işık İhlali: Motosiklet Kazası

Bolu'da Kırmızı Işık İhlali: Motosiklet Kazası
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Bolu'da D-100 karayolu üzerinde kırmızı ışık ihlali yapan bir cipin çarptığı motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da D-100 karayolunda kırmızı ışık ihlali yapan cipin çarptığı motosiklet, yan şeritteki otomobilin üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun sanayi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülhayat K. idaresindeki 14 GM 128 plakalı Honda marka cip, kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçen Tayyar Ö. yönetimindeki 10 ALZ 893 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, sol şeritte ilerleyen İsmail A.'nın kullandığı 14 AAH 427 plakalı Fiat marka otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Tayyar Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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