Bolu'da Kenevir Yetiştiren Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Bolu'da ormanlık alanda yetiştirdiği kenevirleri sulamaya giden 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs mahkemeye sevk edildi.

Bolu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri, Aladağlar bölgesinde gerçekleştirdikleri rutin devriye sırasında orman içinde şüpheli şekilde park edilmiş bir araç tespit etti. Ekipler, aracın çevresinde yaptıkları inceleme sırasında elinde 5 litrelik su bidonları bulunan bir kişiyi fark etti. Şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, bölgede detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada siyah bez saksılar içerisinde yetiştirilmiş 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU