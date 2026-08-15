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Mengen'de Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Çalışması

Mengen'de Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Çalışması
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Bolu'nun Mengen ilçesinde, Alzheimer hastası Necati Çelen'den (69) haber alınamaması üzerine AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri arama başlattı. Çelen'in son görüldüğü Dirgine köyü çevresinde yoğunlaşan çalışmalara dron ve iz takip köpekleri de katılıyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Necati Çelen (69) için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı.

Mengen ilçesine bağlı Başyellice köyünde yaşayan Necati Çelen'den haber alamayan yakınları, Perşembe günü öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Zonguldak'tan AFAD ekipleri ile Bolu Jandarma Asayiş Komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına jandarmaya ait arama ve iz takip köpekleri de katıldı. Çelen'in son olarak Dirgine köyü çevresinde görüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Karadan sürdürülen aramalara dronla havadan da destek veriliyor. Ekiplerin Necati Çelen'i bulmak için bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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