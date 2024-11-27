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Öldürdüğü sevgilisini gömmek üzereyken jandarmaya yakalanan adam canına kıydı
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bir kişi, birlikte karavanda yaşadığı sevgilisini tabanca ile öldürdü. Karavanın yakınında mezar kazan şahıs, jandarma ekipleri gelince aynı tabancayla intihar etti.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde birlikte karavanda yaşadığı sevgilisi Sevinç Alemdar'ı öldürdüğü iddia edilen Selçuk Şahin, olay yerine jandarma ekibi gelince tabancayla yaşamına son verdi. Karavanın yakınında kazılı boş mezar bulundu.

SEVGİLİSİNİN UYUDUĞU YALANINI SÖYLEDİ

Olay, dün Kıbrıscık ilçesi Karacaören ve Alemdar köyleri arasında bulunan Cuma Deresi mevkiinde meydana geldi. Her ikisi de evli olan Selçuk Şahin ve Sevinç Alemdar, 2,5 yıl önce birlikte karavanda yaşamaya başladı. Alemdar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Karavanın olduğu bölgeye giden jandarma ekiplerini, Selçuk Şahin karşıladı. Şahin, jandarma ekibine Alemdar'ın hasta olduğunu ve karavanda uyuduğunu söyledi.

BİR ANDA KARAVANA GİRİP İNTİHAR ETTİ

Jandarmanın Sevinç Alemdar'ı görmek istediğini söylemesi üzerine bir anda karavana giren Şahin, kendisine ait tabancayla yaşamına son verdi. Ekiplerin karavanda yaptığı incelemede Sevinç Alemdar'ın kanlar içerisinde hareketsiz yattığı görüldü. Bölgede yapılan aramada, karavanın yakınına kazılmış boş mezar bulundu. Selçuk Şahin'in, öldürdüğü Sevinç Alemdar'ı gömmeyi planladığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Selçuk Şahin'in eşinin Eskişehir'de Sevinç Alemdar'ın ise Bursa'da yaşadığı öğrenildi. Şahin ve Alemdar'ın cenazeleri defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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