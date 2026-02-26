Haberler

Bolu'da tomruk yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Güncelleme:
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde meydana gelen kazada, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen tomruk yüklü tırda bir kişi hafif yaralandı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Dörtdivan ilçesine bağlı Yalacık köyü mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AGT 774 plakalı tomruk yüklü tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

