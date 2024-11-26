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Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 7 kişi, yaylalarda mahsur kaldı ve ormancılar tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı ve kişilerin sağlık durumları iyi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 3 yaylada mahsur kalan 7 kişi ormancılar tarafından kurtarıldı.

Dörtdivan'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yağış nedeniyle Dörtdivan ilçesinin 3 yaylasında 7 kişi mahsur kaldı. Dörtdivan Orman işletme Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine greyder ve pikabın bulunduğu ekip söz konusu yaylalara yönlendirildi. Uzun uğraşlar sonunda Göynükören Yaylası'nda 1, Gücükler Yaylası'nda 1, Seyricek Yaylası'nda 2 ve Yaşçataş mevkisinde 3 kişi olmak üzere toplam 7 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Dörtdivan'a getirilen 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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