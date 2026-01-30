Haberler

Mudurnu'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon şarampole devrildi. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti karayolu Karacakaya yol ayrımında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mudurnu'dan Taşkesti istikametine seyir halinde olan Murat D. idaresindeki 14 BN 514 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan Salih A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Salih A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
