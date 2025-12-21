Haberler

Bolu'da Abant yolunda feci kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Güncelleme:
Bolu'da Abant yolu üzerinde meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, trafik kısa süreliğine kontrollü olarak kapatıldı.

Bolu'da Abant yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu merkeze bağlı Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abant istikametine seyir halindeki 81 BZ 522 plakalı otomobil ile 81 BH 744 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
