Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 150 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olan kaçak sigara, makaron ve elektronik sigara kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 26 Ağustos 2026 tarihinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen bir şahsı takibe aldı. Adli makamlardan alınan arama kararıyla harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahsa ait iş yeri, ev ve eklentilerine baskın düzenledi. Adreslerde didik didik arama yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olduğu değerlendirilen; 5 bin 845 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin 840 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve bin 400 adet elektronik sigara kiti ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı