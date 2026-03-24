Bolu'da ruhsatsız 5 av tüfeği ele geçirildi
Bolu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 5 av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bolu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 av tüfeği ele geçirildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 ruhsatsız av tüfeği ile 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak '2521 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU
