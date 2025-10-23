Bolu'da Jandarmadan Kaçak Makaron Operasyonu

Bolu'da jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 35 bin içi dolu ve boş kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak malzemeler taşındığı bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 29 bin boş makaron, 6 bin dolu makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BOLU