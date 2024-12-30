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Bolu'da İş Yerinde Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Bolu'da İş Yerinde Yangın: Maddi Hasar Oluştu
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Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi baskı makinesinin alev alması olarak belirlendi. Yangın sırasında binadaki vatandaşlar tahliye edildi ve maddi hasar meydana geldi.

Bolu'da bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'taki bir binanın giriş katında bulunan iş yerinin baskı makinesi alev aldı. Kısa sürede alevler iş yerini sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanla kaplanan binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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