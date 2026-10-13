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Bolu'da iş yeri sahibi, çalışanına saldırıp aracını üzerine sürdü; tutuklandı

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Bolu'da Köroğlu Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde bir iş yeri sahibi, tartıştığı çalışanını darp ettikten sonra aracıyla üzerine sürdü. Şans eseri ölümden dönen çalışanın şikayeti üzerine gözaltına alınan iş yeri sahibi, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bolu'da bir iş yeri sahibi, tartıştığı çalışanını önce darp etti, ardından aracıyla üzerine giderek dehşet saçtı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan S. ile yanında çalışan M.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Erkan S., çalışanı M.Ç.'yi iş yerinin önünde darp etti. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran M.Ç. olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, öfkesine hakim olamayan Erkan S. direksiyon başına geçti. Kullandığı aracı yaya halindeki M.Ç.'nin üzerine sürdü. Şans eseri ölümden dönen M.Ç., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye sevk edilen M.Ç.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olayın şüphelisi Erkan S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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