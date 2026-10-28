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Bolu'da iş merkezinde asansörde mahsur kalan çift itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Bolu'da iş merkezinde asansörde mahsur kalan çift itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Bolu'da Tabaklar Mahallesi Parti Sokak'taki iş merkezinde yemek sonrası alt kata inmek için bindikleri asansörde mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, katlar arasında kalan kabini makine bölümüne yaptıkları müdahaleyle alt kata indirdi.

Bolu'da bir iş merkezinde asansörde mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Parti Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yemek için iş merkezindeki bir işletmeye gelen çift, yemeklerinin ardından alt kata inmek üzere asansöre bindi. Bir süre sonra asansörde mahsur kalan çift, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansörün kapısını açan ekipler, kabinin katlar arasında kalması nedeniyle çifte ilk etapta ulaşamadı. Bunun üzerine asansörün makine bölümüne yönelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle kabinin alt kata inmesini sağladı. Mahsur kaldıkları yerden çıkarılan çift, kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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