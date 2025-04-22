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Bolu'da İş Kazası: 62 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Bolu'da İş Kazası: 62 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
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Bolu'da bir kömür ocağında devrilen vagonun altında kalan 62 yaşındaki işçi Asim Karaöz, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da kömür ocağında devrilen vagonun altında sıkışan 62 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi.

Olay, Mengen İlçesine bağlı Gökçesu Beldesi'nde bulunan bir kömür ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür ocağında çalışan 62 yaşındaki Asim Karaöz, madende devrilen vagonların altında sıkışarak ağır yaralandı. İş kazası geçiren Karaöz'ün durumunu gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Asim Karaöz ağır yaralı olarak ambulansla Mengen İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Asim Karaöz'ün cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verilecek.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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