Bolu'da İlk Diş Ameliyatı Genel Anestezi ile Yapıldı
İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, genel anestezi altında gerçekleştirilen ilk diş ameliyatı ile komplike vakalar Bolu'da tedavi edilebilecek. Hastane Başhekimi, uygulamanın hasta konforunu artıracağını belirtti.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, genel anestezi altında ilk diş ameliyatı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı kararıyla merkez statüsünden hastane statüsüne geçirilen İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde ameliyathane altyapısının güçlendirilmesi ve uzman kadronun artırılmasıyla birlikte, daha önce başka illere sevk edilen komplike vakalar artık Bolu'da tedavi edilebilecek. Özellikle gömülü diş çekimleri gibi çene cerrahisi gerektiren operasyonlar ve özel hasta gruplarına yönelik tedaviler İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde gerçekleştirilecek.

"Uygulama büyük kolaylık sağlayacak"

Hastane Başhekimi Uzm. Dt. Vildan Tan Demir, hizmetin yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda psikolojik açıdan da büyük önem taşıdığını belirterek, "Diş koltuğu korkusu yaşayan hastalar, genel anestezi altında daha rahat tedavi olabilecek. Özellikle çocuklar, engelli bireyler ve ileri derecede diş hekimi fobisi olan vatandaşlarımız için bu uygulama büyük kolaylık sağlayacak. Vatandaşlarımız, komplike diş ameliyatlarını ve genel anestezi gerektiren tedavileri artık Bolu'da güvenle yaptırabilecek. Bu gelişme, hem sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artıracak hem de hastalarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacak" ifadelerine yer verildi. - BOLU

