Evde buldukları her şeyi çaldılar: 2 tutuklama

Bolu'da bir eve girerek eşya çalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı. Şüphelilerden ikisi, evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir eve hırsızlığa giren Y.Y, E.Y, E.C ve F.G isimli şüpheliler yakalandı. Girdikleri evden; testere, zincir, televizyon, süpürge ve malzemelerini çalan hırsızlardan E.C ve F.G, 'Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan iki şüpheli, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.