Bolu'da kontrolden çıkan halk otobüsü refüje çıktı, ağaca çarparak durabildi
D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, halk otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da ağaca çarparak durdu. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki refüje çıktı ardından ağaca çarparak durabildi.

Kaza, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Gölyüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkan halk otobüsü, önce refüje çıktı ardından da ağaca çarptı. Ağaca çarparak durabilen otobüsün şoförü, meydana gelen kazada yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otobüste maddi hasar meydana geldi. - BOLU

