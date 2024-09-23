Bolu'da Hafif Ticari Araç Kamyonla Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Bolu'da hafif ticari araçla Erpiliç firmasına ait kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan salçalar etrafa saçıldı.

Kaza, Mudurnu-Nallıhan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan-Mudurnu yolunda seyreden Sabahattin K. idaresindeki 06 AH 3296 plakalı hafif ticari araç, yağışlı havada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen Murat Y. yönetimindeki 14 ER 445 plakalı Erpiliç firmasına ait kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sabahattin K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik ulaşıma kapandı. Kazada ağır yaralanan Sabahattin K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan salçalar ise etrafa saçıldı. - BOLU