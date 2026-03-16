Bolu'da girilmesi yasak olan gölette 13 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Bolu'nun Çaygökpınar köyünde gölette boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, jandarma personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Bolu merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alan Çaygökpınar köyü sınırlarındaki gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girilmesi yasak olan gölete arkadaşlarıyla birlikte bisikletle gelen 13 yaşındaki Tanju K. suya girdi. Göletin giriş kısmında 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar suda yüzmeye başladı. Tanju K., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kalbi duran ve sudan çıkarılan Tanju K.'ya ilk müdahaleyi bir jandarma personeli yaptı. Yapılan müdahalenin ardından talihsiz çocuk, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Tanju K.'nın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı