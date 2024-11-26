Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı Yolunda Kar ve Tipi Nedeniyle Ağaçlar Devrildi

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı yolunda kar ve tipiye dayanamayan ağaçlar yola devrildi. Yol, gidiş-geliş olmak üzere kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Akşamüzeri saat 17.40 sıralarında Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tabiat Parkı'na gelmeden 5 kilometre önce kar ve tipiye dayanamayan çam ağaçları yola devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü personelleri devrilen ağaçları kontrollü bir şekilde temizleyerek kapanan yolu tekrar trafiğe açtı. - BOLU