Bolu'da Geri Giden Otomobil Kazaya Neden Oluyordu

Bolu'da TEM Otoyolu Batı gişeleri çıkışında bir otomobil geri manevra yaparken kazaya neden olma tehlikesi atlattı. O anlar başka bir aracın kamerasında kaydedildi.

Bolu'da TEM Otoyolu Batı gişeleri çıkışında geri geri gelen bir otomobil az kalsın kazaya neden oluyordu. O anlar, seyir halindeki bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Batı gişeleri çıkışında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, gişeden geçtikten sonra geri manevra yapmaya başladı. Akan trafikte geriye doğru hareket eden otomobil, aynı istikamette seyreden araçlarla çarpışma tehlikesi yaşadı. Olayı fark eden sürücü, ani manevralarla kazadan kurtulurken, yaşanan tehlikeli anlar bir araç kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin gişeden çıktıktan sonra aniden geri geri gitmesi yer aldı. - BOLU

