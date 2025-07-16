Bolu'da Gece Saatlerinde Yangın: 12 Yapı Alevlere Teslim Oldu

Bolu'da Gece Saatlerinde Yangın: 12 Yapı Alevlere Teslim Oldu
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde çıkan yangında 2 ev ve 10 samanlık tamamen yanarken, bir ev de kısmen zarar gördü. Yangında 1 inek telef oldu ve 1500'den fazla saman balyası küle döndü. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'da gece saatlerinde çıkan yangında 2 ev ve 10 samanlık tamamen yanarken, bir ev de kısmen zarar gördü. Yangının ardından köyün havadan çekilen görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Yangın, gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim alanını sardı. Toplamda 2 ev ve 10 samanlık alevlere teslim oldu. Ayrıca bir ev de yangından zarar gördü. Öte yangın yangın sebebiyle 1 inek telef oldu, 1 traktör ve 1 patpat motoru yanarken bin 500 adetten fazla saman balyasının küle döndüğü öğrenildi. Kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Felaketin boyutu havadan görüntülendi

Toplamda 12 yapının alevlere teslim olduğu yangın, dronla havadan görüntülendi. Köyün havadan çekilen görüntülerinde alevlerin geceyi aydınlattığı görüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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