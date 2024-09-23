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Bolu'da Feci Traktör Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Bolu'da rampadan inen traktör, yağış nedeniyle kayganlaşan zemin yüzünden kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Emre Çiftçi hayatını kaybederken, Nezaket Çiftçi'nin tedavisi sürüyor. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Feci traktör kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

BOLU - Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen ve 1 kişinin ölümüne neden olan traktör kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Çiftçi yönetimindeki traktör rampadan aşağı inerken yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi ve Nezaket Çiftçi yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkışan 2 kişi kurtarılarak ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan Emre Çiftçi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nezaket Çiftçi'nin ise tedavisi devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan traktörün devrildiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada traktörün kontrolden çıkarak direğe çarpması sonucu tepetaklak olduğu görüldü. Emre Çiftçi'nin ise kazada traktörün altında kaldığı saniye saniye kaydedildi. Traktöre bağlı römorkun ise çıktığı kameraya yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da Feci Traktör Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

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