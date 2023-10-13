Bolu'da Esnaf Bıçaklanarak Ağır Yaralandı

BOLU'da esnaflık yapan Murat Calp (44), sanayi sitesinde arazi alışverişi nedeniyle tartıştığı Ahmet Beyhan (46) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından polise teslim olan Ahmet Beyhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, akşam saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde elektronik eşya mağazası sahibi Murat Calp ile sanayi sitesinde otomobil tamir servisi bulunan Ahmet Beyhan arasında iddiaya göre, arazi alışverişi nedeniyle tartışma yaşandı. İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından Ahmet Beyhan, iş yerinin önünde bıçakla Calp'a saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Calp, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda 4 bıçak darbesi tespit edilen Calp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ahmet Beyhan, olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Beyhan, tutuklandı.