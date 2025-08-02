Bolu'da Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Göynük ilçesinde ineklerini sağdığı sırada sağım makinesinden elektrik akımına kapılan 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Hilaller köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhterem Aydın (57), sabah saatlerinde evinin yanındaki ahırda ineklerini sağmak için sağım makinesini çalıştırdı. Bu sırada makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Aydın, yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU