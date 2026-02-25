Haberler

Bolu'da düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı denetimlerini sıklaştırarak kimlik kontrolleri gerçekleştirmekte. Kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, şehirlerarası otobüs terminali başta olmak üzere kentin en işlek cadde ve sokaklarında kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Güçlü denetim, güvenli şehir" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

