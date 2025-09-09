Haberler

Bolu'da Düğün’de Havaya Ateş Açıldı, 7 Silah Ele Geçirildi

Bolu'da Düğün’de Havaya Ateş Açıldı, 7 Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir düğün sırasında havaya ateş açılması üzerine jandarma ekipleri, düğün alanında yaptıkları kontrollerde 7 silah ve fişek ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Bolu'da düğün sırasında havaya ateş açıldığını fark eden jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 7 silah ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bolu'nun Kızılağıl köyü mevkiinde seyir halinde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir düğün sırasında havaya ateş açıldığını fark etti. Olay yerine ulaşan Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün alanında yaptıkları kontrollerde 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait dolu ve boş fişekler ele geçirdi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir

Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaların yumruklandığı tartışmanın uzun hali: Gürsel Tekin, Ertan Yıldız'ı hatırlattı

Yeni servis edildi: Gürsel Tekin'in içeride çekilen görüntüleri bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.