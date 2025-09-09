Bolu'da Düğün’de Havaya Ateş Açıldı, 7 Silah Ele Geçirildi

Bolu'da düğün sırasında havaya ateş açıldığını fark eden jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 7 silah ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bolu'nun Kızılağıl köyü mevkiinde seyir halinde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir düğün sırasında havaya ateş açıldığını fark etti. Olay yerine ulaşan Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün alanında yaptıkları kontrollerde 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait dolu ve boş fişekler ele geçirdi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BOLU