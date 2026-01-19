Haberler

Bolu'da karla kaplı tesiste 'drift' keyfi pahalıya patladı

Bolu'da karla kaplı tesiste 'drift' keyfi pahalıya patladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da karla kaplı bir dinlenme tesisinin otoparkında drift atan iki sürücü, jandarma tarafından yakalandı. Birinin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, diğerinin aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Bolu'da bir dinlenme tesisinin karla kaplı otoparkında drift atan 2 sürücüden birinin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, diğerinin aracı trafikten men edildi.

Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının ardından tesisin otoparkının boş ve karlı olmasını fırsat bilen iki otomobil sürücüsü, araçlarıyla dakikalarca drift attı. Sürücülerin kar üzerindeki tehlikeli oyunu, tesisin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Jandarma affetmedi

Görüntüler üzerine İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri harekete geçti. Plakaları belirlenen sürücüler kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemeler ve cezai işlemler sonucunda, drift atan sürücülerden birinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Diğer sürücünün ise ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu