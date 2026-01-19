Bolu'da karla kaplı tesiste 'drift' keyfi pahalıya patladı

Bolu'da bir dinlenme tesisinin karla kaplı otoparkında drift atan 2 sürücüden birinin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, diğerinin aracı trafikten men edildi.

Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının ardından tesisin otoparkının boş ve karlı olmasını fırsat bilen iki otomobil sürücüsü, araçlarıyla dakikalarca drift attı. Sürücülerin kar üzerindeki tehlikeli oyunu, tesisin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Jandarma affetmedi

Görüntüler üzerine İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri harekete geçti. Plakaları belirlenen sürücüler kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemeler ve cezai işlemler sonucunda, drift atan sürücülerden birinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Diğer sürücünün ise ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi. - BOLU