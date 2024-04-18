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Bolu'da Dönel Kavşakta Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

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Bolu'da Sümer Mahallesi'nde meydana gelen kazada dönel kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Bolu'da Sümer Mahallesi'nde dönel kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyreden Savaş K. yönetimindeki 16 BEF 330 plakalı motosiklet, ara caddeden kavşağa girmekte olan Emirhan M. idaresindeki 34 HS 9229 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü yolda savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Savaş K. hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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