Bolu'da dönel kavşakta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Bolu'da meydana gelen kazada dönel kavşakta devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. idaresindeki 14 ACT 458 plakalı motosiklet, dönel kavşaktan dönüş yaptığı sırada bir otomobil sürücüsünün yol vermemesi üzerine dengesini kaybederek devrildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı