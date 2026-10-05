Bolu'da dönel kavşakta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Bolu'da dönel kavşakta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Büyükcami Mahallesi'ndeki dönel kavşakta, iddiaya göre otomobil sürücüsünün yol vermemesi üzerine devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'da meydana gelen kazada dönel kavşakta devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. idaresindeki 14 ACT 458 plakalı motosiklet, dönel kavşaktan dönüş yaptığı sırada bir otomobil sürücüsünün yol vermemesi üzerine dengesini kaybederek devrildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı