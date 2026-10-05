Haberler

Bolu'da dış cephe mantolama yapan işçi 5. kattan düşüp ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu’da apartman inşaatının 5. katında dış cephe mantolaması yapan işçi, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan işçiyi yaklaşık 20 dakika sonra fark eden diğer işçi durumu 112’ye bildirdi; işçi Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bolu'da inşaatın 5. katında mantolama çalışması yapan işçi, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kasaplar Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 5. katında iskele üzerinde dış cephe mantolama çalışması yapan Ö.D., dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Yerde hareketsiz kalan Ö.D.'yi yaklaşık 20 dakika sonra diğer işçi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ö.D., ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim...

Fener'de "Ben zenginim, koşmama gerek yok" diyen futbolcuyu ifşa etti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'daki çifte cinayetin sırrını balistik raporu çözdü! Katil, aynı gün ormanda ölü bulunan adam çıktı

Çiftin katili belli oldu! Aynı gün ormanda ölü bulunmuştu
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Nejat İşler’in konser çıkışı zor anları! İki kişinin desteğiyle ayrıldı

Ünlü oyuncu aylar sonra konserde ortaya çıktı, ayakta zor durdu

Şarjda bırakılan elektrikli araç alev topuna döndü! Bu şekilde söndürülebildi

Alev topuna dönen elektrikli araç suyla sönmeyince bunu yaptılar
İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

İstanbul'daki festivale taşlı sopalı saldırı! Çocuklar da alandaydı
Tanju Özcan cinsel saldırı davasından beraat etti

Tanju Özcan'ın yargılandığı cinsel saldırı davasında karar çıktı
Galatasaray'da 8 futbolcu için kritik süreç

Galatasaray'da 8 futbolcu için aynı karar verildi