Bolu'da dış cephe mantolama yapan işçi 5. kattan düşüp ağır yaralandı

Bolu'da inşaatın 5. katında mantolama çalışması yapan işçi, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kasaplar Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 5. katında iskele üzerinde dış cephe mantolama çalışması yapan Ö.D., dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Yerde hareketsiz kalan Ö.D.'yi yaklaşık 20 dakika sonra diğer işçi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ö.D., ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı