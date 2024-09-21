Bolu'da Çöp Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Bolu'da ormanlık alana yakın bir noktada çıkan çöp yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Ağaççılar ve Kızılağıl köyleri arasında bulunan ormanlık alanın yanındaki çöplükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana çok yakın bir noktada çıkan çöp yangını söndürüldü. - BOLU