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Bolu'da Cip ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Bolu'da cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Göynük ilçesine bağlı Hisarözü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah Ç. idaresindeki 06 ESK 082 plakalı cip ile Mustafa D. yönetimindeki 41 H 2526 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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